Грухвина — о победе в эстафете на ЧР: не могу сказать, что получилось просто прогуляться

Российская лыжница Анна Грухвина поделилась впечатлениями от победы в эстафете на чемпионате России в Тюмени. Золото выиграла сборная Тюменской области, за которую выступили Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Анна была финишёром команды. Свой этап она начала с большим отрывом от соперниц.

«Не могу сказать, что получилось просто прогуляться. Конечно, девчонки привезли мне довольно серьёзный отрыв. Большое им спасибо за это. Моей задачей было просто держать этот отрыв, чтобы соперницы ко мне не приближались», — приводит слова Грухвиной «Тюменская арена».

Серебро завоевала первая команда Республики Татарстан (Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко). На третьей строчке оказалась сборная СДВФО (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова).