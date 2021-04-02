Ласицкене выполнила все условия для получения от World Athletics нейтрального статуса

Менеджер Ольга Назарова сообщила, что действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заполнила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса и уже оплатила требуемый денежный взнос в размере $ 250.

«Мария заполнила заявку и заплатила требуемые деньги. Также были сделаны запросы в ВФЛА и РУСАДА, чтобы они прислали письма-подтверждения о поддержке её заявки. Как только будет получен от них ответ, заявка со всеми сопроводительными документами будет сразу отправлена в международную федерацию», — приводит слова Назаровой ТАСС.

Согласно утверждённой процедуре выдачи российским спортсменам старше 20 лет нейтрального статуса (ANA), им нужно заплатить $ 250 и приложить к заявке официальные письма от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация об атлете.

Ласицкене планирует открыть летний сезон 23 мая выступлением на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко).