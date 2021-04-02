Тренер олимпийских чемпионов Загорулько госпитализирован с онкологией и коронавирусом

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил, что его бывший наставник, заслуженный тренер СССР и России по лёгкой атлетике Евгений Загорулько находится в больнице с онкологией и коронавирусом.

«Ситуация, в которой оказался мой тренер и тренер многих чемпионов, спортсменов, заслуженный тренер СССР и России Загорулько Евгений Петрович, очень сложная, диагноз неутешительный, онкология и плюс COVID, сейчас он находится в больнице. Состояние очень тяжёлое. Если ему пойдут звонки, это будет создавать напряжённую, раздражающую для него ситуацию, спасибо за понимание. Хочу обратиться к вам за поддержкой любой суммой. Его близким она сейчас будет очень необходима. Спасибо большое всем, кто рядом в тяжёлое время», — написал Сильнов на своей странице в «Инстаграме».

Загорулько 78 лет, он занимается тренерской работой с 1967 года, среди его подопечных олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Анна Чичерова, Сильнов, а также чемпионы мира Тамара Быкова, Вячеслав Воронин.