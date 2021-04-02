«Вот и пришло всеобщее признание». Герасименя — о возбуждении против неё уголовного дела

Неоднократный призёр Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя прокомментировала возбуждение против неё в Беларуси уголовного дела.
Спортсменку, ставшую одной из организаторов объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности» (БФСС), обвиняют по статье «Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет». Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
«Вот наконец и пришло всеобщее признание. Значит, мы на самом деле чего-то стоим. Сейчас у моих родителей дома проходит обыск», — приводит слова Герасимени Onliner.
Герасименя — двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира и Европы. Спортивную карьеру она завершила в августе 2019 года после рождения ребёнка. Александра принимала участие в массовых акциях протеста, которые прошли летом 2020 года в Беларуси, а затем возглавила БФСС, который помогал задержанным и уволенным спортсменам.
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