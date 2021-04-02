«Давление на участников олимпийского движения». Опейкин — о возбуждении уголовного дела

Директор гандбольного клуба «Витязь» Александр Опейкин прокомментировал возбуждение против него и пловчихи Александры Герасимени уголовного дела в Беларуси.
Спортсмена, ставшую одной из организаторов объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности» (БФСС), обвиняют по статье «Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет». Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
«Мы рассматриваем это ещё и как давление на участников олимпийского движения, а фонд как раз и является участником олимпийского движения. Мы субъект международного спортивного права. В данном случае прослеживается попытка надавить либо отомстить за то, что БФСС защитил спортсменов, которые высказали свою позицию и пострадали, и, соответственно, за то, что БФСС поставил права человека и прекращение насилия в Беларуси выше каких-либо спортивных мероприятий, чемпионатов мира и так далее. Но волноваться нужно не нам, волноваться нужно по другому поводу. Несомненно, эти факты будут отправлены в международные спортивные структуры», — приводит слова Опейкина Onliner.
Опейкин принимал участие в массовых акциях протеста, которые прошли летом 2020 года в Беларуси, а затем возглавил БФСС, который помогал задержанным и уволенным спортсменам.
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