Российские кёрлингисты стартовали на чемпионате мира с победы над Нидерландами

Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Нидерландов в матче первого тура чемпионата мира среди мужских команд, который стартовал сегодня, 2 апреля, в Калгари (Канада). Встреча завершилась со счётом 8:5 (0:0, 1:0, 1:0, 0:2, 2:0, 3:0, 0:2, 1:0, 0:1).



За сборную России на чемпионате мира выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В соревнованиях принимают участие 14 команд из Кореи, Нидерландов, России, Швеции, Германии, Японии, Швейцарии, США, Италии, Китая, Норвегии, Шотландии, Дании и Канады. На первом этапе участники сыграют по кругу, по результатам кругового этапа шесть лучших команд выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.

В рамках главного старта сезона команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине.

Позднее сегодня сборная России сыграет со сборной Кореи.