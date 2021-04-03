Лыжница Татьяна Сорина снялась с марафона на чемпионате России за 10 минут до старта.
«Я не очень хорошо себя чувствую. Решили с тренером перестраховаться», – сказала лыжница корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
На чемпионате России по лыжным гонкам Сорина выиграла четыре золотые медали. Также на старт не вышла бронзовый призёр Олимпиады Наталья Непряева, значившаяся в протоколе.
2 апреля сборная Тюменской области одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам. За команду выступили Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Второй стала команда Республики Татарстан в следующем составе: Христина Мацокина — Алия Иксанова — Анна Нечаевская — Анастасия Доценко. Отставание составило 59,5 секунды.
Замкнула тройку сборная Сибирского и Дальневосточного Федерального округа (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова). Степанова на финише вырвала третье место у Екатерины Ядовиной из сборной Архангельской области.
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