Гайтюкевич: хотел бы, чтобы Губерниев комментировал бобслей. Его эмоции не помешают

Лидер сборной России по бобслею Ростислав Гайтюкевич выступил в поддержку Дмитрия Губерниева и заявил, что был бы не против, если бы ведущий комментировал бобслей.

«Хотел бы вы, чтобы на Олимпиаде бобслей комментировал Дмитрий Губерниев? Наверное, да (смеётся). Это очень эмоциональный человек, который, кстати, ко мне хорошо относится. Нашему виду спорта не помешают эмоции Дмитрия.

Мнение, что Губерниев не комментирует спорт, а хайпует на спортсменах и их «грязном белье»? Трудно сказать. Но раз комментатор знает про тебя что-то такое, что тебе не нравится, и рассказывает об этом, значит, ты сам что-то сделал неправильно. Наверное, если ты знаешь, что вчера человек, допустим, в бане отдыхал, а сегодня проиграл гонку, то тяжело сдержаться и не сказать об этом. Надеюсь, я сам не буду давать повод говорить о чём-то таком, что мне не нравится, вне спорта», – заявил Гайтюкевич.