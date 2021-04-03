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Мария Истомина выиграла марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжница Мария Истомина выиграла масс-старт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Серебряным призёром стала Анастасия Рыгалина. Она уступила победительнице 40,6 секунды. Замкнула тройку лидеров Екатерина Смирнова.



Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Масс-старт, 30 км. Классический стиль. Женщины



1. Мария Истомина (Пермский край) — 1:32.39,0

2. Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург) +40,6

3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +53,3

4. Марина Черноусова (Сахалинская область) +1.15,4

5. Алия Иксанова (Республика Татарстан) +1.35,0.

Напомним, Татьяна Сорина снялась с гонки за 10 минут до старта. В марафоне также не принимала участие бронзовый призёр Олимпиады Наталья Непряева, которая значилась в протоколе.