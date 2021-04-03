Мария Истомина выиграла марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжница Мария Истомина выиграла масс-старт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Серебряным призёром стала Анастасия Рыгалина. Она уступила победительнице 40,6 секунды. Замкнула тройку лидеров Екатерина Смирнова.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Масс-старт, 30 км. Классический стиль. Женщины
1. Мария Истомина (Пермский край) — 1:32.39,0
2. Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург) +40,6
3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +53,3
4. Марина Черноусова (Сахалинская область) +1.15,4
5. Алия Иксанова (Республика Татарстан) +1.35,0.
Напомним, Татьяна Сорина снялась с гонки за 10 минут до старта. В марафоне также не принимала участие бронзовый призёр Олимпиады Наталья Непряева, которая значилась в протоколе.
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