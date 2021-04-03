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Истомина: жаль, что не выступили лидеры — хотелось проверить себя на их фоне

Истомина: жаль, что не выступили лидеры — хотелось проверить себя на их фоне
Другие / Лыжный спорт 0
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Лыжница Мария Истомина, выигравшая 30-километровый марафон на чемпионате России, проходящем в Тюмени, прокомментировала свое выступление.

«Я изначально настраивалась, что буду выступать в этой гонке. Правда, жаль, что в марафоне не выступили лидеры нашей национальной сборной. Хотелось проверить себя на их фоне. Посмотреть, смогу ли держать их темп.

Решила, что буду серьёзно вкладываться с самого начала. Удалось довольно быстро убежать от соперниц и дальше я уже контролировала гонку. Можно сказать, что этот чемпионат России для меня сложились хорошо. Наверное, он вообще лучший в моей карьере. Но всегда есть над чем работать, к чему стремиться», — приводит слова Истоминой «Тюменская арена».

Истомина на этом чемпионате России, помимо золота в марафоне, завоевала серебро в гонке свободным стилем и бронзу в скиатлоне.

Мария Истомина выиграла марафон на чемпионате России по лыжным гонкам
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