Истомина: жаль, что не выступили лидеры — хотелось проверить себя на их фоне

Лыжница Мария Истомина, выигравшая 30-километровый марафон на чемпионате России, проходящем в Тюмени, прокомментировала свое выступление.
«Я изначально настраивалась, что буду выступать в этой гонке. Правда, жаль, что в марафоне не выступили лидеры нашей национальной сборной. Хотелось проверить себя на их фоне. Посмотреть, смогу ли держать их темп.
Решила, что буду серьёзно вкладываться с самого начала. Удалось довольно быстро убежать от соперниц и дальше я уже контролировала гонку. Можно сказать, что этот чемпионат России для меня сложились хорошо. Наверное, он вообще лучший в моей карьере. Но всегда есть над чем работать, к чему стремиться», — приводит слова Истоминой «Тюменская арена».
Истомина на этом чемпионате России, помимо золота в марафоне, завоевала серебро в гонке свободным стилем и бронзу в скиатлоне.
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