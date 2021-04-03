Чичерова — о Загорулько: он был бесконечно предан своей профессии

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова высказалась о своём тренере Евгении Загорулько, скончавшемся сегодня ночью на 79-м году жизни.



«Конечно, во всем мире есть люди, благодарные ему за бесценный вклад в развитие мировой и отечественной лёгкой атлетики. Он был бесконечно преданным своей профессии человеком. Хочется выразить соболезнования его семье и близким, сказать спасибо за всё, что он сделал для нас», — приводит слова Чичеровой РИА «Новости».



Накануне о госпитализации специалиста сообщил олимпийский чемпион Андрей Сильнов, чьим тренером также был Загорулько. Утром стало известно, что заслуженный тренер СССР и России скончался.

Загорулько также являлся тренером олимпийских чемпионов Геннадия Авдеенко и Елены Елесиной.