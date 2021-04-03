Исинбаева выразила соболезнования в связи со смертью Загорулько

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева выразила соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера СССР и России по лёгкой атлетике Евгения Загорулько. Специалист скончался минувшей ночью в возрасте 78 лет.



«Соболезную родным и близким, никто не застрахован, к сожалению. Призываю всех беречь своё здоровье и здоровье окружающих. Искренние соболезнования всем его родным и спортсменам. Жизнь беспощадна, — приводит слова Исинбаевой ТАСС.



Загорулько занимался тренерской деятельностью с 1967 года, среди его подопечных олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Анна Чичерова, Сильнов, а также чемпионы мира Тамара Быкова, Вячеслав Воронин.

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