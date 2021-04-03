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Рыгалина — о серебре в марафоне на ЧР: терпела до последнего, эта медаль самая тяжёлая

Рыгалина — о серебре в марафоне на ЧР: терпела до последнего, эта медаль самая тяжёлая
Другие / Лыжный спорт 0
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Лыжница Анастасия Рыгалина, ставшая серебряным призёром масс-старта классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени, прокомментировала своё выступление. Анастасия отстала от победительницы гонки, Марии Истоминой, на 40,6 секунды.

«Эта гонка стала для меня настоящим испытанием. Я на старте сразу упала. Но понимала, что впереди ещё 30 км, надо догонять. Встала, вернулась в группу лидеров. И как только догнала пелотон, снова последовало падение. Конечно, лидер – Мария Истомина – оторвалась сильно. Но я понимала, что нужно бороться за второе-третье место, это сто процентов. И до последнего терпела. Особенно мне было на последней пятёрке трудно. И эта медаль самая тяжёлая и, наверное, самая запоминающаяся для меня», — приводит слова Рыгалиной «Тюменская арена».

Истомина: жаль, что не выступили лидеры — хотелось проверить себя на их фоне
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