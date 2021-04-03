Сильнов опубликовал эмоциональный пост об ушедшем из жизни Загорулько

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов высказался о своём тренере Евгении Загорулько, который скончался минувшей ночью на 79-м году жизни.



«Ещё в понедельник держал его за руку, а сегодня ему уже ничего не сказать. К нему я приезжал, как к себе домой. У нас с ним был очень близкие и теплые отношения, о которых мне тяжело говорить сейчас. О многом хотелось бы спросить его, хотелось бы услышать совет, но, к сожалению, уже не получится это сделать. Мне не нужно было, чтобы он мне что-то говорил — я по одному его взгляду как прям вот на этом фото я понимал, что он от меня хочет. Мы с ним были очень похожи, мне было с ним очень легко. Я его понимал с полуслова.



Для него не было мелочей. Для него было важно, заправил ли ты майку до того, как сделать упражнение, как ты восстанавливаешься, как питаешься. Он в этом плане был очень педантичен. Это всё говорит о качестве его работы. Вы сами понимаете, воспитать столько олимпийских чемпионов, чемпионов мира, призёров не так просто. Далеко не каждый может это сделать! И спасибо всем, кто поддержал и сегодня, когда его уже нет с нами, продолжает помогать. Низкий Вам поклон! Вечная память!», — написал Сильнов в своём «инстаграме».

Скончался тренер олимпийских чемпионов Евгений Загорулько