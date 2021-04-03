Клебо прокомментировал возможный бойкот Норвегией Олимпиады в Пекине

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Клебо высказался по поводу обсуждения бойкота Норвегией зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае.
В феврале ряд сотрудников норвежской спортивной академии в статье издания Aftenposten раскритиковали правительство своей страны за отказ бойкотировать Олимпийские игры в Пекине.
«Обсуждение этого будет развиваться по мере приближения Олимпиады, и нам нужно будет занять определённую позицию. Я думаю, нам надо сесть и подумать всей командой, подключить тренеров и персонал. В одиночку ничего не сделать, мы должны действовать как команда. Мы обдумаем это в ближайшие месяцы», — приводит слова Клебо NRK.
Также Клебо сравнил ситуацию вокруг Олимпийских игр с недавней акцией сборной Норвегии по футболу, вышедшей перед двумя матчами отборочного турнира ЧМ-2022 в футболках в защиту прав человека в Катаре. «Не исключаю, что лыжная сборная может придумать нечто подобное. Футбольная сборная берёт на себя ответственность, и это важно. Мы, наверное, можем многое сделать. Самое важное — что мы как команда можем показать то, что для нас это важно. Показать, какие ценности мы должны отстаивать. Вот в чём всё дело».
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