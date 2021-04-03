Йохауг не поддержала предложение шведок уравнять женские и мужские дистанции в лыжах

Олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг не поддержала предложение шведских спортсменок увеличить длину дистанций в лыжных гонках и сделать их равными мужским.
«В этом случае, как говорится, между лодками будет слишком много воды. Девушки по времени идут больше мужчин, а тогда станет ещё больше. Если девушки пойдут столько же, сколько и парни, будет ещё скучнее. Это не тот путь», — приводит слова Йохауг Aftenposten.
С идеей уравнять длину дистанций выступили, в частности, шведки Фрида Карлссон и Линн Сван. Их поддержал глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе идею не поддержала, добавив, что в Международной федерации этот вопрос пока не собираются рассматривать.
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