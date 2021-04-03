Шимолина – о ситуации вокруг её комбинезона: СМИ устроили скандал на ровном месте

Российская лыжница Александра Шимолина коротко прокомментировала ситуацию, сложившуюся во время марафона на чемпионате России.



«СМИ устроили скандал на ровном месте…», — написала 21-летняя спортсменка в своём «инстаграме».



Шимолина вышла на сегодняшний марафон в комбинезоне из Норвегии модели Seefeld, окрашенном в цвета норвежского флага, но не имеющем самих отличительных символов. В таком комбинезоне выступают норвежские лыжные клубы, но члены сборной Норвегии на международных стартах используют форму Bjorn Daehlie Racesuit Nations.



На это во время гонки обратила внимание президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, заявив, что спортсменку за форму с иностранным флагом могут дисквалифицировать. Однако позднее главный судья турнира Валерий Махт сказал, что оснований для наказания спортсменки нет. Вяльбе также добавила, что могла ошибиться.



В марафоне Шимолина, представляющая Красноярский край, заняла 29-е место.

Российская лыжница вышла на старт в норвежском комбинезоне. Теперь её накажут? Александра Шимолина весь сезон отбегала в форме с норвежскими цветами. Но внимание судей на это обратили только сейчас.