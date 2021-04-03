Прыгуна с трамплина Танде доставили в Норвегию на медицинском самолёте

Прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде, получивший серьёзные травмы при падении на этапе Кубка мира в Словении, перевезён в Норвегию на самолёте.
«Даниэля 2 апреля доставили домой на самолёте скорой помощи. Сейчас он находится в надёжных руках норвежской службы здравоохранения», — приводит NRK слова начальника сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Класа Бреде Братена. Также он добавил, что полученные травмы не угрожают его карьере.
Ранее, в четверг, Танде сам написал в своём «инстаграме», что чувствует себя намного лучше, и поблагодарил всех за любовь и поддержку.
25 марта на этапе Кубка мира в Планице (Словения) Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. У Танде диагностирован перелом ключицы, а также травма лёгкого. Лыжника поместили в искусственную кому, в которой он провёл четыре дня.
- 3 апреля 2021
-
17:06
-
16:53
-
16:09
-
15:38
-
15:26
-
15:22
-
14:54
-
14:37
-
13:53
-
12:16
-
12:14
-
12:02
-
11:31
-
11:16
-
10:38
-
10:21
-
09:35
-
08:21
-
08:11
-
01:23
- 2 апреля 2021
-
22:06
-
21:48
-
20:29
-
20:11
-
19:09
-
17:39
-
17:21
-
16:13
-
14:56
-
14:47
-
14:32
-
14:31
-
14:16
-
14:11
-
13:59