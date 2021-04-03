Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Прыгуна с трамплина Танде доставили в Норвегию на медицинском самолёте

Прыгуна с трамплина Танде доставили в Норвегию на медицинском самолёте
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде, получивший серьёзные травмы при падении на этапе Кубка мира в Словении, перевезён в Норвегию на самолёте.

«Даниэля 2 апреля доставили домой на самолёте скорой помощи. Сейчас он находится в надёжных руках норвежской службы здравоохранения», — приводит NRK слова начальника сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Класа Бреде Братена. Также он добавил, что полученные травмы не угрожают его карьере.

Ранее, в четверг, Танде сам написал в своём «инстаграме», что чувствует себя намного лучше, и поблагодарил всех за любовь и поддержку.

25 марта на этапе Кубка мира в Планице (Словения) Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. У Танде диагностирован перелом ключицы, а также травма лёгкого. Лыжника поместили в искусственную кому, в которой он провёл четыре дня.

В сборной Норвегии рассказали о состоянии вышедшего из комы «летающего» лыжника Танде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021