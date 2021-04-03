Прыгуна с трамплина Танде доставили в Норвегию на медицинском самолёте

Прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде, получивший серьёзные травмы при падении на этапе Кубка мира в Словении, перевезён в Норвегию на самолёте.



«Даниэля 2 апреля доставили домой на самолёте скорой помощи. Сейчас он находится в надёжных руках норвежской службы здравоохранения», — приводит NRK слова начальника сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Класа Бреде Братена. Также он добавил, что полученные травмы не угрожают его карьере.



Ранее, в четверг, Танде сам написал в своём «инстаграме», что чувствует себя намного лучше, и поблагодарил всех за любовь и поддержку.



25 марта на этапе Кубка мира в Планице (Словения) Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. У Танде диагностирован перелом ключицы, а также травма лёгкого. Лыжника поместили в искусственную кому, в которой он провёл четыре дня.

В сборной Норвегии рассказали о состоянии вышедшего из комы «летающего» лыжника Танде