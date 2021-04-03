16 украинцев приедут в Москву на чемпионат Европы по тяжёлой атлетике

С 3 по 11 апреля в Москве состоится чемпионат Европы по тяжёлой атлетике – он станет первым крупным международным стартом для штангистов после начала пандемии.
Среди участников, в частности, заявлены 16 тяжелоатлетов из сборной Украины – 10 женщин и 6 мужчин.
Сборная России выступит на чемпионате Европы в следующем составе:
Женщины: Кристина Соболь (весовая категория до 49 килограммов), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Те и Александра Козлова (обе – до 59 кг), Анастасия Анзорова и Яна Кондрашова (обе – до 64 кг), Анастасия Романова и Яна Сотиева (обе – до 76 кг), Дарья Рязанова и Дарья Ахмерова (обе – до 87 кг).
Мужчины: Зулфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Артур Бабаян и Георгий Купцов (оба – до 96 кг), Федор Петров (до 102 кг), Тимур Наниев и Хас-Магомед Балаев (оба – до 109 кг), Антоний Савчук (свыше 109 кг).
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