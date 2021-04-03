Губерниев: Вяльбе, лыжники и тренеры — пешки в войнушке! Их просто используют
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о конфликте с Федерацией лыжных гонок России и её президентом Еленой Вяльбе.
После успешной трансляции чемпионата мира по лыжным гонкам на «Матч ТВ» национальное первенство с участием спортсменов сборной страны было показано по другому каналу.
«И важное!!! Для решения своих задач «Телеспорт» исповедует грязные методы, обсуждая коллег в интервью с лыжниками, например!!! Ещё раз подчеркну, спортсмены, тренеры и даже президент федерации в этой войнушке — пешки!!! Их просто используют...» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».
Во время чемпионата мира Губерниев сообщил, что они с Вяльбе помирились, но затем конфликт разгорелся с новой силой.
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