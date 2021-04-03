Гандболистки «Лады» проиграли «Хернингу» и завершили выступление в Лиге Европы

Тольяттинская «Лада» не смогла выйти в «Финал четырёх» женской гандбольной Лиги Европы. В ответном матче 1/4 финала «Лада» в гостях уступила датскому «Хернингу» со счётом 25:28 и завершила выступление в турнире.
Первая игра команд, которая проходила неделю назад в Тольятти, также завершилась со счетом 31:29 в пользу датского клуба. По итогам двух встреч «Лада» уступила «Хернингу» со счётом 54:59 и вылетела из Лиги Европы.
В четвертьфинал Лиги Европы пробилась ещё одна российская команда – звенигородская «Звезда». Ответный четвертьфинальный матч против французского «Нанта» подмосковные гандболистки проведут завтра, 4 апреля. Первая встреча завершилась поражением «Звезды» со счётом 29:33.
Гандбол. Лига Европы. Женщины
Четвертьфинал. Ответный матч
«Хернинг» (Дания) – «Лада» (Россия) – 28:25 (13:13).
Первый матч – 31:29.
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