Гандболистки «Лады» проиграли «Хернингу» и завершили выступление в Лиге Европы

Тольяттинская «Лада» не смогла выйти в «Финал четырёх» женской гандбольной Лиги Европы. В ответном матче 1/4 финала «Лада» в гостях уступила датскому «Хернингу» со счётом 25:28 и завершила выступление в турнире.

Первая игра команд, которая проходила неделю назад в Тольятти, также завершилась со счетом 31:29 в пользу датского клуба. По итогам двух встреч «Лада» уступила «Хернингу» со счётом 54:59 и вылетела из Лиги Европы.

В четвертьфинал Лиги Европы пробилась ещё одна российская команда – звенигородская «Звезда». Ответный четвертьфинальный матч против французского «Нанта» подмосковные гандболистки проведут завтра, 4 апреля. Первая встреча завершилась поражением «Звезды» со счётом 29:33.

Гандбол. Лига Европы. Женщины

Четвертьфинал. Ответный матч

«Хернинг» (Дания) – «Лада» (Россия) – 28:25 (13:13).

Первый матч – 31:29.