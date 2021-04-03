ЦСКА уступил «Бухаресту» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
Гандболистки ЦСКА в дебютном для клуба четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на выезде уступили румынскому «Бухаресту» со счётом 27:32. В московском клубе 6 мячей забросила правая полусредняя Антонина Скоробогатченко. В «Бухаресте» столько же раз отличились Кристина Нягу и Барбара Лазович. По пять раз в составе российского клуба отличились Сара Ристовска и Дарья Дмитриева.
Ответная встреча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт 11 апреля в Москве.
В Лиге чемпионов также выступает «Ростов-Дон», который оба матча против норвежской команды «Вайперс Кристиансанн» проведёт 10 и 11 апреля в Ростове-на-Дону.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
1/4 финала. Первый матч
«Бухарест» (Румыния) — ЦСКА (Россия) — 32:27 (20:12).
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