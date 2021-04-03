Юлия Ефимова стала чемпионкой России на дистанции 50 м брассом в свой день рождения

Юлия Ефимова, Анастасия Фесикова и Климент Колесников завоевали золотые медали на неолимпийских дистанциях в первый день чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани. Ефимова, которой сегодня, 3 апреля, исполнилось 29 лет, первенствовала в финале на дистанции 50 м брассом, Колесников и Фесикова стали лучшими на 50 м на спине.

На дистанции 400 м комплексным плаванием у мужчин победу с рекордом России одержал Илья Бородин, у женщин — Анастасия Сорокина, установившая юниорский рекорд России. На дистанции 400 м вольным стилем первенствовал Мартин Малютин.

Плавание. Чемпионат России. Казань

Женщины. Брасс. 50 м

1. Юлия Ефимова – 30,59

2. Татьяна Белоногофф – 30,78

3. Ника Годун – 30,97

Спина. 50 м

1. Анастасия Фесикова – 28,00

2. Марина Кравченко – 28,20

3. Елизавета Чмыхова – 28,51

Комплекс. 400 м

1. Анастасия Сорокина – 4.43,44.

2. Ирина Кривоногова – 4.43,95.

3. Виктория Старостина – 4.48,05.

Мужчины. Спина. 50 м

1. Климент Колесников – 24,08

2. Григорий Тарасевич – 24,66

3. Павел Самусенко – 24,88.

Комплекс. 400 м

1. Илья Бородин – 4.11,17.

2. Максим Ступин – 4.14,20.

3. Александр Осипенко – 4.16,57.

Вольный стиль. 400 м

1. Мартин Малютин – 3.45,92.

2. Александр Егоров – 3.46,17.

3. Антон Никитин – 3.48,76.