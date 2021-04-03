Юлия Ефимова: у меня новое звание — девочка с билборда

Трёхкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова с юмором прокомментировала победу на чемпионате России в Казани в день рождения. 3 апреля Ефимовой исполнилось 29 лет и она завоевала золото на дистанции 50 м брассом.



«У меня новое звание — девочка с билборда. „Девочка с билборда — это вы“? Я говорю „да“, всё остальное можно выкинуть. Главное достижение в своей жизни сделала — попала на билборды по всей Москве, по всей стране. Мне понравилось в Казани — везде узнают, подарочки дарят. Спортивный город.



Мне и так хватает внимания на чемпионатах России, а тут ещё и день рождения. Ещё и поздравили с утра так, чтобы никто не прошёл мимо. Немного даже перебор. Чувства от первого выступления за долгое время смешанные. Давно не стартовала и пока ещё не понимаю, нравится мне это или нет. Рада, что смогла выиграть. Дальше будет тяжелее — за 50 и 100 м не переживаю, а вот на 200 м будет тяжело.

Самый запоминающийся подарок в жизни на день рождения мне сделала подружка несколько лет назад. Выхожу на тренировку, а на меня шарики сыплются — она там фольгой всё заклеила на входе, чтобы когда открыла дверь, для меня был сюрприз. И её присутствия я тоже не ожидала», — приводит слова Ефимовой РИА «Новости».