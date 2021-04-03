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Клебо — о финише марафона на ЧМ: принял правильное решение и сделал бы это снова

Клебо — о финише марафона на ЧМ: принял правильное решение и сделал бы это снова
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо заявил, что до публикации даже не видел последний пост собственного блога на YouTube. Эмоциональный монолог Клебо, записанный через несколько часов после дисквалификации в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, опубликовал брат лыжника.

Клебо финишировал первым, но был дисквалифицирован за создание помех Александру Большунову. Норвежец в видео, записанном после финиша, заявил, что это именно россиянин выталкивал его с лыжни.

«Если честно, не помню, что я там сказал. За видео отвечает брат.

Как отреагировал? Всё полыхнуло снова, но этого стоило ожидать. Я же планировал всё время снимать. Что сказано, то сказано. Не хочу тратить на это время сейчас. Это больно и тяжело. Считаю, что принял правильное решение, и сделал бы это снова. Это сложно, но стоит тратить время лишь на то, что можно изменить.

Что касается моих слов про FIS, то за я них отвечаю. Я устал от FIS. Больше нечего сказать. Они сидят и решают, что нам делать. С этим особо ничего не поделаешь. Они контролируют. Я должен соблюдать существующие правила, но тогда, надеюсь, что эти правила будут ясно изложены. Независимо от того, будут внесены изменения или нет, я буду действовать в рамках правил, а не злиться на FIS», — приводит слова Клебо Dagbladet.

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