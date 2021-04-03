Кристина Соболь принесла России первую медаль ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве

В первый день чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Москве, россиянка Кристина Соболь завоевала серебряную медаль в весовой категории до 49 кг. Соболь показала второй результат в рывке (85 кг) и стала пятой в толчке (96), что в сумме дало серебро в двоеборье с результатом 181 кг.

Победу одержала румынка Моника Ченгери, поднявшая по сумме двоеборья 189 кг. Бронзовым призёром стала её соотечественница Михаэла Камбеи — 180 кг.

В весовой категории до 45 кг первенствовала болгарка Надежда Нгуен (155 кг). Российской участницы в этом весе заявлено не было.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва

Женщины. Весовая категория до 45 кг

1. Надежда Нгуен (Болгария) – 155 (72+83).

2. Ивана Петрова (Болгария) – 152 (67+85).

3. Мелисса Гюнеш (Турция) – 151 (68+83).

До 49 кг

1. Моника Ченгери (Румыния) – 189 (86+103).

2. Кристина Соболь (Россия) – 181 (85+96).

3. Михаэла Камбеи (Румыния) – 180 (80+100).