Лыжница Юлия Ступак объяснила, зачем танцует на подиуме

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», рассказала, зачем танцует на подиуме после гонок.

«Очень многие спрашивают про танцы – что это такое? Кому-то нравится, кому-то – нет. Это какой-то эмоциональный крик души. Я это делаю только в том случае, когда стою на подиуме, играет классная музыка, зажигается вот эта обстановка и всё — выключается всё остальное.

Есть же какой-то язык тела, наверное? И мне хочется немножко высказаться именно в этот момент. Но это не значит, что, как мне некоторые говорят, и здесь танцуй, и тут – такого не будет, потому что нужна определённая обстановка, состояние души, и вот тогда да – всё получается очень качественно», – сказала Ступак в эфире канала «Россия 24».