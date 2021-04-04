Юлия Ступак: хочу, чтобы лыжные гонки были ещё более популярны

Неоднократный призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр, российская лыжница Юлия Ступак заявила, что хотела бы, чтобы вид спорта, которым она занимается, стал бы более популярен.

«Я не согласна, что лыжи – спорт номер один из зимних видов спорта. Есть тот же биатлон, который популярнее, тот же хоккей. Очень много хейта в сторону биатлона, но я знаю, как им это тяжело даётся.

Узнают, безусловно, люди, это приятно, но нет такого, что толпы бегут и говорят: «Юля, распишись на груди!» А жаль, можно было бы и расписаться разочек. Я хочу, чтобы ещё был более популярен наш вид спорта, потому что это финансирование. Например, лучшее финансирование для детского спорта. Только ради этого можно продвигать наш вид", — сказала Ступак в эфире канала «Россия-24».