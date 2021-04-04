Юлия Ефимова не исключила, что до Олимпиады в Токио может не вернуться в США

Трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова, которая приехала в Россию для участия в чемпионате страны по плаванию, не исключила, что не вернётся в США, где тренируется на постоянной основе, до Олимпиады в Токио.
«Пока тяжело сказать, где, что, потому что непонятно с границами. Не уверена, что я успею, например, обратно в Америку — нет смысла уже на полмесяца лететь туда. Пока дела доделаю в Москве, пока туда-сюда, и там чемпионат Европы», — приводит слова Ефимовой ТАСС.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт с 10 по 23 мая в Будапеште. Олимпийские игры в Токио — с 23 июля по 8 августа.
Ефимова стартовала на чемпионате России в Казани с победы на неолимпийской дистанции 50 м брассом. Далее ей предстоит пройти квалификацию на Олимпиаду на дистанциях 100 и 200 м.
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