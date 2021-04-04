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Сборная России по кёрлингу одержала третью победу подряд на ЧМ-2021

Сборная России по кёрлингу со счетом 10:6 обыграла команду Китая в третьем матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Следующую встречу российские спортсмены проведут в воскресенье против сборной Швеции. В первом матче турнира сборная России со счетом 8:5 обыграла сборную Нидерландов, во втором – команду Южной Кореи (9:3).

В соревнованиях принимают участие 14 команд — сборные Кореи, Нидерландов, России, Швеции, Германии, Японии, Швейцарии, США, Италии, Китая, Норвегии, Шотландии, Дании и Канады. На первом этапе участники сыграют по кругу, по результатам кругового этапа шесть лучших команд выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.

В рамках главного старта сезона команды поборются за квалификационные очки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.