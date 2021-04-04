Семиков в отсутствие Большунова выиграл масс-старт на чемпионате России

Илья Семиков, представляющий Республику Коми, одержал победу в масс-старте 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Тюмени.
Серебряную медаль взял Алексей Шемякин (Архангельская область). Семиков и Шемякин вдвоём ушли в отрыв на последних 10 километрах гонки и боролись за первое место, пока примерно за полтора километра Шемякин не отстал. В споре за бронзу на финишной прямой третьим стал Андрей Собакарев (Новосибирская область), опередив Илью Санникова.
Большая часть лидеров сборной России в гонке не участвовали. В частности, Алексей Червоткин и Евгений Белов были заявлены на старт, но не вышли на дистанцию. Чемпион мира Александр Большунов отказался от гонки ранее. Александр Бессмертных финишировал девятым. Отметим также, что 22-м финишировал олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев.
Лыжные гонки. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины
1. Илья Семиков (Республика Коми) – 2:23:12.2
2. Алексей Шемякин (Архангельская область) +10.7
3. Андрей Собакарев (Новосибирская область) +1:13.8
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