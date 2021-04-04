Кенийская бегунья установила новый мировой рекорд в полумарафоне

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич побила мировой рекорд в полумарафоне, прошедшем 4 апреля в Стамбуле.
Новый рекорд среди женщин, установленный ею — 1:04:02. Она пробежала на 29 секунд быстрее предыдущего рекорда. 26-летняя бегунья побеждала в этой гонке также в 2017 и 2019 годах. Второй стала Ялемзерф Иехалау из Эфиопии (1:04:40). Третье место – у двукратной чемпионки мира на 5000 м Хеллен Обири из Кении (1:04:51). Отмечается, что впервые у женщин три спортсменки финишировали в пределах 65 минут в одном полумарафоне.
В мужском зачёте лучшим стал рекордсмен мира Кибивотт Канди, установив новый рекорд стамбульской гонки — 59:35.
Рут Чепнгетич – чемпионка мира 2019 года в марафоне. В 2018 году она взяла серебро чемпионата мира по полумарафону.
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