В Кирове во время забега на детских соревнованиях по лёгкой атлетике рухнула крыша

В Кирове непосредственно во время забега на детских соревнованиях по лёгкой атлетике рухнула крыша. По информации местных СМИ никто не пострадал. Спортивное мероприятие проходило в спорткомплексе «Вересники».

Момент обрушения крыши попал на видеозапись. На кадрах видно, как несколько детей бегут по дорожкам, в то время как за их спинами происходит частичное обрушение кровли. Позже очевидцы сообщили, что в забеге участвовали дети 2010 года рождения.

Частичное обрушение крыши во время детских соревнований по лёгкой атлетике.

Как следует из данных ГУ МЧС по Кировской области, эксплуатация здания временно остановлена. По факту случившегося СК РФ по Кировской области в настоящее время проводится проверка, на место происшествия выехала группа следователей.