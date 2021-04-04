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Губернатор Кировской области отреагировал на факт обрушения крыши во время детского забега

Губернатор Кировской области отреагировал на факт обрушения крыши во время детского забега
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев отреагировал на обрушение крыши, произошедшее непосредственно во время забега на детских соревнованиях по лёгкой атлетике.

«По факту происшествия в легкоатлетическом манеже «Вересники», где произошло разрушение кровли размером 5 на 4 метра, дал поручение всем ответственным органам провести детальную проверку произошедшего.

Главное, что пострадавших среди детей и взрослых, которые в этот момент находились на соревнованиях, нет. Учитывая снежную зиму и частые перепады температур этой весной, также поручил провести проверку кровель всех спортивных объектов региона.

Кроме того, детали произошедшего в ближайшее время обсудим с собственником здания ООО «Газпром Инвестгазификация», у которого правительство области арендует здание манежа, для незамедлительного принятия мер реагирования», — говорится в сообщении, размещённом в «сториз» «Инстаграма» Васильева.

В Кирове во время забега на детских соревнованиях по лёгкой атлетике рухнула крыша
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