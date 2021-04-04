Губернатор Кировской области отреагировал на факт обрушения крыши во время детского забега

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отреагировал на обрушение крыши, произошедшее непосредственно во время забега на детских соревнованиях по лёгкой атлетике.
«По факту происшествия в легкоатлетическом манеже «Вересники», где произошло разрушение кровли размером 5 на 4 метра, дал поручение всем ответственным органам провести детальную проверку произошедшего.
Главное, что пострадавших среди детей и взрослых, которые в этот момент находились на соревнованиях, нет. Учитывая снежную зиму и частые перепады температур этой весной, также поручил провести проверку кровель всех спортивных объектов региона.
Кроме того, детали произошедшего в ближайшее время обсудим с собственником здания ООО «Газпром Инвестгазификация», у которого правительство области арендует здание манежа, для незамедлительного принятия мер реагирования», — говорится в сообщении, размещённом в «сториз» «Инстаграма» Васильева.
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