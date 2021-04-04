Светлана Ершова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве

Россиянка Светлана Ершова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который походит в Москве. Ершова показала четвёртый результат в рывке (88 кг) и стала второй в толчке (112 кг). Суммы 200 кг, набранной в двоеборье оказалось достаточно для завоевания серебра.

Победу в этом весе одержала украинка Камила Конотоп, поднявшая по сумме двоеборья 208 кг Бронзовым призёром стала бельгийка Нина Стеркс с результатом 197 кг.

Это вторая медаль сборной России на домашнем чемпионате Европы. Накануне серебряным призёром в весовой категории до 49 кг стала Кристина Соболь.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва

Женщины. Весовая категория до 55 кг

1. Камила Конотоп (Украина) – 208 (95+113 кг).

2. Светлана Ершова (Россия) – 200 (88 +112).

3. Нина Стеркс (Бельгия) – 197 (88+109).