Светлана Ершова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве

Россиянка Светлана Ершова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который походит в Москве. Ершова показала четвёртый результат в рывке (88 кг) и стала второй в толчке (112 кг). Суммы 200 кг, набранной в двоеборье оказалось достаточно для завоевания серебра.
Победу в этом весе одержала украинка Камила Конотоп, поднявшая по сумме двоеборья 208 кг Бронзовым призёром стала бельгийка Нина Стеркс с результатом 197 кг.
Это вторая медаль сборной России на домашнем чемпионате Европы. Накануне серебряным призёром в весовой категории до 49 кг стала Кристина Соболь.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва
Женщины. Весовая категория до 55 кг
1. Камила Конотоп (Украина) – 208 (95+113 кг).
2. Светлана Ершова (Россия) – 200 (88 +112).
3. Нина Стеркс (Бельгия) – 197 (88+109).
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