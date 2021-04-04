«ВВА-Подмосковье» стал чемпионом России по регби-7

«ВВА-Подмосковье» из Монина стал победителем чемпионата России по регби-7 среди мужских команд сезона-2020/2021.

В финале заключительного пятого тура соревнований в Краснодаре команда из Московской области обыграла «Владивостокских тигров» со счётом 24:5. Однако титул «ВВА-Подмосковье» обеспечило себе ранее, обыграв в полуфинале тура основного соперника, петербургскую «Заставу-7», со счётом 12:7. Клуб «ВВА-Подмосковье» набрал 78 очков и выиграл чемпионат России по регби-7.

Матч за третье место в пятом туре стал встречей за второе место в чемпионате России. Пензенский «Локомотив» нанёс поражение «Заставе-7» со счётом 17:5 и завоевал серебро, опередив петербургскую команду по дополнительным показателям (у обоих коллективов по 75 очков).