Большунов — о словах Вокуева: кто не может сделать что-то на лыжне, старается выделиться

Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова соотечественника Ермила Вокуева, который выступает в марафонах.

Вокуев не согласился с дисквалификацией Йоханнеса Клебо на финише марафона на чемпионате мира, так как считает, что именно Большунов перекрыл норвежцу траекторию. Также Вокуев выразил мнение, что в последнее время происходит популяризация лидера, а не лыжных гонок в целом.

«Каждый человек имеет право на собственное мнение, разве нет? Но я никому и ничего доказывать не собираюсь. Я показываю свою силу на лыжне. Для меня основа – результат и ничего больше. А тот, кто не может сделать что-то на лыжне, старается выделиться иначе», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью Александра Большунова «Чемпионату» можно будет прочитать в ближайшее время.