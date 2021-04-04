Вяльбе — о конфликте с Губерниевым: сложно мириться с человеком, с которым не ссорилась

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала затянувшийся конфликт со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Я никого не стимулирую. Дмитрий несколько раз уже говорил, что подходил и извинялся на чемпионате мира, если он в чём-то не прав. Думаю, нужно каждому остаться при своих интересах. Мне сложно мириться с человеком, с которым я не ссорилась, но сам факт того, что человек оскорбляет, в том числе и великих людей, олимпийских чемпионов, считая, что потом можно просто сказать: «Да ладно, дружище, всё в порядке», — мне кажется, это неправильно. В целом, когда я каждый раз произношу фамилию «Губерниев», он просто получает новый хайп от этого, он кайфует. Я не думаю, что это главное в жизни.

У нас есть недопонимание в целом с каналом. Весь мир живет таким образом, что телевизионные каналы платят федерациям, федерации живут за счёт этих денег. У нас получается другая история, мы должны просить, чтобы нас показывали. Мы вообще не должны задумываться, что за это канал должен заплатить деньги. Отсюда вся эта чепуха и неразбериха идёт. А в целом могу сказать, что 15 лет назад Дмитрий Губерниев был шикарным, одним из лучших комментаторов нашей страны», — сказала Вяльбе каналу «Россия 24».