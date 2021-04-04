Датчанин Каспер Асгрин на последних метрах вырвал победу в велогонке «Тур Фландрии»

Датский велогонщик Каспер Асгрин из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем монументальной гонки «Тур Фландрии – 2021». Вторым на финише стал голландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix, тройку призёров замкнул представитель AG2R Citroen Team бельгиец Грег ван Авермат.
Дистанция однодневной гонки составила 254 км. Асгрин преодолел её за 6 часов 2 минуты и 12 секунд.
За 17 километров до финиша Асгрин и ван дер Пул отъехали от пелотона, судьба золота решалась на последних 200 метрах, где значительно свежее оказался датчанин.
Ранее на «Туре Фландрии» дисквалифицировали швейцарца Михаэля Шера за брошенную в неположенном месте бутылку, а также велогонщиков Евгения Фёдорова из Казахстана и Отто Фергарде из Бельгии за выяснение отношений во время гонки.
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