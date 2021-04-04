Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Вяльбе — о Большунове: это абсолютно правильный спортсмен

Вяльбе — о Большунове: это абсолютно правильный спортсмен
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение об успехах Александра Большунова.

Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2021 года в скиатлоне, двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» и двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса».

«Александр сделал огромный колоссальный шаг вперёд. И, конечно же, зная его настрой… На любую гонку он выходит только с одной мыслью — мыслью о победе. Это абсолютно правильный спортсмен. Если по-другому, тогда не надо выходить и соревноваться. Саша предельно сконцентрирован. В плане дисциплины он просто… Если бы каждый спортсмен хотя бы на 80 процентов был таким, как Саша, то у нас было бы еще больше медалей», — сказала Вяльбе каналу «Россия 24».

«Я дохожу до крайнего состояния». Почему именно Большунов стал сильнейшим лыжником мира
Ни у кого пока не получается развивать свой талант лучше, чем у Александра. В чём же его секрет?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021