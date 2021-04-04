Вяльбе — о Большунове: это абсолютно правильный спортсмен

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение об успехах Александра Большунова.

Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2021 года в скиатлоне, двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» и двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса».

«Александр сделал огромный колоссальный шаг вперёд. И, конечно же, зная его настрой… На любую гонку он выходит только с одной мыслью — мыслью о победе. Это абсолютно правильный спортсмен. Если по-другому, тогда не надо выходить и соревноваться. Саша предельно сконцентрирован. В плане дисциплины он просто… Если бы каждый спортсмен хотя бы на 80 процентов был таким, как Саша, то у нас было бы еще больше медалей», — сказала Вяльбе каналу «Россия 24».