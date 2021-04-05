Губерниев: Вяльбе и лыжные сектанты хотят, чтобы в новом сезоне показали полторы гонки?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе о существовании недопонимания с каналом «Матч ТВ».

«Про недопонимание с каналом «Матч ТВ» — прекрасное! Мы показали весь кубковый сезон у лыжников, чемпионат мира, юниорский и молодёжный чемпионат мира, марафонскую серию и хотели показать ЧР по лыжам, разумеется! Но жадные до огромных денег владельцы прав захотели быть владычицей морскою, чтобы жить им в океане-море… Мы даже по моей инициативе биатлонной гонкой пожертвовали ради истории вокруг лыжного марафона на ЧМ… Мало??? Или немногочисленные лыжные сектанты и президент ФЛГР хотят, как в прошлом сезоне? Полторы гонки на Первом? Офигенная популяризация лыж… За нами страна и миллионы прекрасных болельщиков, которые всё видят и понимают! На том стоим!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».