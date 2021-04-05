Губерниев: Вяльбе и лыжные сектанты хотят, чтобы в новом сезоне показали полторы гонки?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе о существовании недопонимания с каналом «Матч ТВ».
«Про недопонимание с каналом «Матч ТВ» — прекрасное! Мы показали весь кубковый сезон у лыжников, чемпионат мира, юниорский и молодёжный чемпионат мира, марафонскую серию и хотели показать ЧР по лыжам, разумеется! Но жадные до огромных денег владельцы прав захотели быть владычицей морскою, чтобы жить им в океане-море… Мы даже по моей инициативе биатлонной гонкой пожертвовали ради истории вокруг лыжного марафона на ЧМ… Мало??? Или немногочисленные лыжные сектанты и президент ФЛГР хотят, как в прошлом сезоне? Полторы гонки на Первом? Офигенная популяризация лыж… За нами страна и миллионы прекрасных болельщиков, которые всё видят и понимают! На том стоим!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».
- 5 апреля 2021
-
00:56
-
00:22
-
00:00
- 4 апреля 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:34
-
22:06
-
21:50
-
21:29
-
20:50
-
20:17
-
19:40
-
18:53
-
17:07
-
16:38
-
16:28
-
16:12
-
16:10
-
15:47
-
15:10
-
13:36
-
12:55
-
12:16
-
12:16
-
10:41
-
10:32
-
10:20
-
06:03
-
00:55
-
00:35
-
00:23
- 3 апреля 2021
-
23:57
-
23:00
-
22:33
-
21:50