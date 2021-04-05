Вяльбе растрогала реакция болельщиков на намерение Большунова купить тредбан на призовые

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что её до слёз удивила и растрогала реакция болельщиков на слова Александра Большунова о намерении приобрести тредбан для тренировок на призовые за сезон.

«В этом году для меня было приятным удивлением, когда Александр Большунов написал у себя в «Инстаграме», что потратит деньги, которые заработал за сезон, на покупку тредбана, и люди стали писать: «Саша, да страной соберём всё!» Это дорогого стоит. К счастью, тредбан уже куплен, к концу мая мы сможем на нём как тестироваться, так и выполнять технические тренировки. Но в целом, у нас удивительные люди. Когда такие отзывы, когда люди так преданы своим кумирам… Мне кажется, мы на правильном пути.

Почему у меня глаза на мокром месте? Это очень трогательно, очень волнительно. Знаю, что люди на самом деле живут не так хорошо, но в такие моменты всегда могут подставить плечо. Я уже много раз говорила всем огромное спасибо. Саша не будет тратить эти деньги на тредбан, хотя он очень много тратит для того, чтобы у него улучшился результат», — сказала Вяльбе каналу «Россия 24».