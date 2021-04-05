Елена Вяльбе: понимаю, что СМИ дают популярность, но её не будет без результата

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что её известные слова «Победы любят тишину» вовсе не являются запретом на общение со СМИ.

«Мои слова о том, что победы и медали любят тишину, сопровождают меня долгие годы. Речь о том, что, когда человек перед стартами начинает постоянно общаться со СМИ, ходит на передачи и интервью — он всё равно отвлекается. Мы на самом деле абсолютно не закрытая федерация. Если к нам приезжают на тренировки, то интервьюируют всех, кого хотят. На чемпионате мира или Кубке мира в микст-зоне лыжники отвечают на любые вопросы.

Но я не очень понимаю, почему после каждой гонки на Кубке мира нужно отвечать на вопрос: «Как ты так бежал, если ты занял 58-е место?» Поверьте, спортсмену в этот момент очень тяжело. И, чтобы весь мир видел, как он выдавливает из себя, что на каком километре у него свело ногу… Думаю, это не совсем правильно.

Есть спортсмены, которые не очень любят общаться со СМИ, я их прошу, чтобы они это делали. Это нормально, но, если всё время быть на экране телевизора, то рано или поздно ты всем надоешь. Понимаю, что СМИ дают определённую популярность, но я на миллион процентов уверена, что никакой популярности не будет, если у спортсмена не будет результата. Я очень оберегаю спортсменов на чемпионатах мира, чтобы не было длительных интервью, чтобы куда-то не возили, потому что им нужно тренироваться, восстанавливаться и так далее. Все эти мелочи составляют в итоге результат», — сказала Вяльбе каналу «Россия 24».