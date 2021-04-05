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Вяльбе — о личном тредбане для Большунова: куда он его поставит?

Вяльбе — о личном тредбане для Большунова: куда он его поставит?
Другие / Лыжный спорт 0
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала предположение о том, что лидер мужской национальной команды Александр Большунов хочет личный тредбан.

«Куда он его поставит? Где будет с ним ездить? Спрошу у Саши, что он хочет. Подумаем над этим вопросом с ним вместе», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Вяльбе добавила, что тредбан для спортсменов уже куплен, но использовать его пока нет возможности.

«Тредбан куплен Олимпийским комитетом России. Всё нормально. Единственное, думали, что сможем протестировать его в апреле, но сейчас сказали, что в конце мая. Поэтому не только лыжники, но и биатлонисты, и двоеборцы могут приезжать в Олимпийский комитет. Нужно только сделать заявку и можно проходить тестирования, делать технические тренировки. Это будет огромная помощь для нас всех», — сказала она.

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