Тренер Большунова отреагировал на слова А. Резцовой о звёздной болезни у Александра

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в чью группу входит лидер национальной команды Александр Большунов, прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Ранее Резцова предположила, что у Большунова есть звёздная болезнь.

«На высказывания Анфисы Резцовой я уже давно не обращаю внимания. Эта девушка такая, она может за свои слова не отвечать. Пусть говорит, что хочет. Я вообще не обращаю внимание на то, что она говорит.

Повышенное внимание? Всё зависит от журналистов и вопросов, которые они задают. Если это касается действительно спорта, его выступлений – нет проблем. Если их интересует «грязное бельё», они ищут негатив – это другое дело.

Многие журналисты пытаются искать неспортивную тематику, связанную с Большуновым. Это, конечно, неприемлемо! Каждый спортсмен и каждый человек имеют право на личную жизнь, поэтому журналисты или кто-то другой не вправе копаться в этом», — цитирует Бородавко «Спорт день за днём».