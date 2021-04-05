Тренер Большунова отреагировал на слова А. Резцовой о звёздной болезни у Александра

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в чью группу входит лидер национальной команды Александр Большунов, прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Ранее Резцова предположила, что у Большунова есть звёздная болезнь.
«На высказывания Анфисы Резцовой я уже давно не обращаю внимания. Эта девушка такая, она может за свои слова не отвечать. Пусть говорит, что хочет. Я вообще не обращаю внимание на то, что она говорит.
Повышенное внимание? Всё зависит от журналистов и вопросов, которые они задают. Если это касается действительно спорта, его выступлений – нет проблем. Если их интересует «грязное бельё», они ищут негатив – это другое дело.
Многие журналисты пытаются искать неспортивную тематику, связанную с Большуновым. Это, конечно, неприемлемо! Каждый спортсмен и каждый человек имеют право на личную жизнь, поэтому журналисты или кто-то другой не вправе копаться в этом», — цитирует Бородавко «Спорт день за днём».
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