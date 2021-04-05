Елена Вяльбе рассказала, как начался её конфликт с Дмитрием Губерниевым

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, с чего начался её конфликт с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.
«Несколько лет назад на чемпионате России я была в прямом эфире программы «На лыжи», которую ведёт Александр Пак. Он один-два раза в год берёт у меня и спортсменов интервью. И там был вопрос «Хотели бы вы, чтобы в лыжах была программа, похожая на «Биатлон с Губерниевым»? И я сказала: «Конкретно с Дмитрием Губерниевым — нет». И, как я помню, такие передачи не должны так часто выходить. Просто не о чем говорить.
На это коллеги Дмитрия стали писать про него не очень хорошие вещи. И вот он обиделся, начал меня поливать, оскорблять. Я на самом деле не понимаю, что такого обидного сказала. Ну хорошо. Пусть обижается», — приводит слова Вяльбе Sport24.
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