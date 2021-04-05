Российские кёрлингисты обыграли сборную Германии на чемпионате мира в Калгари

Мужская сборная России по кёрлингу одержала четвёртую победу на чемпионате мира, который проходит в Калгари (Канада). Подопечные Александра Козырева обыграли сборную Германии со счётом 6:4.

В составе российской команды выступили Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.

На данный момент, в активе россиян четыре победы и одно поражение: они обыграли сборные Нидерландов, Кореи, Китая и Германии и уступили команде Швеции. Сегодня, 5 апреля российских кёрлингистов ждёт встреча с представителями Японии.

В рамках главного старта сезона команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. По регламенту соревнований на первом этапе 14 команд сыграют по кругу, шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал. Чемпионат мира продлится до 11 апреля.