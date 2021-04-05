Дмитрий Губерниев — Елене Вяльбе: госпожа Врунья, а когда я Вас оскорблял?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о нём. Глава ФЛГР в интервью Sport24 рассказала, с чего начался их конфликт с Губерниевым.
По словам Вяльбе, дело в интервью, которое она дала несколько лет назад. Тогда Елена сказала, что не хотела бы, чтобы в лыжах была телевизионная программа с Губерниевым и добавила, что передачи наподобие «Биатлона с Дмитрием Губерниевым» не должны выходить так часто. По мнению Вяльбе, тогда Дмитрий обиделся на неё и начал оскорблять.
«Друзья, Елена Вяльбе врёт! Как, впрочем, и всегда, упоминая мою фамилию! Очередное вью про лыжи опять разобрали с цитатами про комментатора! Госпожа Врунья, а когда я Вас оскорблял? Лично Вас? Не вспомните?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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