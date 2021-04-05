В марте на «Чемпионат» зашли 35 млн уникальных посетителей. Это новый рекорд!

Март 2021 года стал очередным самым успешным периодом для «Чемпионата». Портал добился лучших месячных показателей и, обновив свой же январский рекорд, продемонстрировал наивысший результат за всю историю спортивных медиа в России. По данным Яндекс.Метрики, 35 млн уникальных посетителей совершили 370 млн просмотров. Каждый пользователь проводил на сайте в среднем 4 минуты 18 секунд. Наибольший интерес у читателей вызвали чемпионаты мира по фигурному катанию и лыжам, бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта, а также матчи сборной России по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022 и молодёжной футбольной сборной на Евро-2021.

«Команда «Чемпионата» не останавливается на достигнутом и в преддверии больших спортивных стартов этого года ещё раз доказывает свою эффективность. Развивая новые редакционные и продуктовые форматы, нам успешно удаётся наращивать аудиторию проекта. Применение глубокой контентной аналитики и слаженная работа всей команды позволили нам полностью удовлетворить значительно выросший в марте спрос на контент про фигурное катание и ММА», – заявил директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.