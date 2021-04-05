«Очередные «надцать». Юлия Ефимова поделилась праздничным фото с шарами-ананасами
Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала фанатов новым снимком в честь прошедшего дня рождения.
Ефимова сфотографировалась в гостиничном номере вместе с праздничными шарами в форме сердец и ананасов.
Фото доступно «инстаграме» Юлии Ефимовой.
«Очередные «надцать» лет и золото чемпионата России. Спасибо всем большое за поздравления. Работаем дальше», — написала Ефимова.
Ранее, 3 апреля Ефимовой исполнилось 29 лет. Именно в этот день россиянка завоевала золотую медаль чемпионата России, который проходит в Казани, на неолимпийской дистанции 50 м брассом. Далее ей предстоит пройти квалификацию на Олимпиаду на дистанциях 100 и 200 м.
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